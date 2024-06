Estabelecimentos devem aderir ao protocolo "Por todas elas"

O protocolo de atendimento Por todas elas, destinado às mulheres vítimas de importunação sexual em locais de lazer, e a ação da secretaria de Justiça para ajudar os idosos vítimas de violência foram temas destacados pela Secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, no CB.Poder — parceria entre o Correio e TV a Brasília — desta terça-feira (4/6). Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, a gestora contou que os estabelecimentos buscaram a secretaria a fim de adotar as práticas do protocolo.

A Secretária detalha o que é o protocolo Por todas elas. “Os espaços de lazer e entretenimento, como restaurantes, bares, shows, hotéis e os locais que recebem grandes públicos, terão que adotar essas práticas para apoiar as mulheres em caso de violência, assédio ou importunação sexual”, disse.

Marcela contou que o foco do protocolo é na atenção primária “A atenção primária é a preventiva, começa desde a entrada no estabelecimento onde haverá um cartaz dizendo que o local respeita as mulheres e segue o protocolo Por todas elas. A existência dessa comunicação passa a sensação de segurança”, comentou.



A gestora relatou as dificuldades e como a secretaria atua para defender os idosos vítimas de violência. “O que muitas vezes acontece é que essa violação está dentro de casa, por isso a importância dos canais de denúncia. Comecei a fazer atividades físicas com esses idosos em cidades satélites, falando de bem-estar com o idoso e, nessas conversas eu vou acompanhada de um psicólogo”, explicou.



Assista a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado