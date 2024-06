Mega-Sena acumulada sorteia bolada de R$ 112 milhões neste sábado (8/6)

Os apostadores da Mega-Sena sonham com a bolada de R$ 112 milhões acumulada que será sorteada hoje, a partir das 20h, com transmissão ao vivo no canal do Youtube da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h, pelo sistema on-line de loterias da Caixa. Nas lotéricas, o horário de funcionamento é variável e, por ser sábado, costumam fechar mais cedo.

No último sorteio, um bolão registrado na Lotérica Galeria (na Galeria dos Estados, Asa Sul) acertou cinco dezenas e levou R$ 235.832,37 — isso porque arriscou 10 números, então, o valor é maior. Outras 117 apostas também fizeram a quina, com bilhetes simples. Cada uma levou R$ 47.166,50, sendo uma do Distrito Federal, feita pelo sistema on-line da Caixa. Os 7.450 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.058,19 cada.

O taxista Valto Alves de Araújo, 69 anos, não apostou no último sorteio, mas depois que o prêmio acumulou, resolveu fazer uma fezinha. Mais do que desejos de consumo, melhoria de vida e bens materiais, Valto quer quitar as dívidas. "Depois, vejo o que fazer com o resto. É tanto dinheiro que não consigo nem pensar direito antes de ver na minha conta", diz.

Motorista de ônibus, Ricardo Antônio dos Santos, 64, é apostador constante da Mega-Sena, inclusive, por bolões. "Ganhei R$ 6 no último bolão. Já ganhei valores pequenos outras vezes e cheguei até a levar R$ 1,5 mil, mas nunca desisti de acertar todos os números e levar o prêmio maior", afirma, confiante. Além de ajudar a família e comprar uma casa, quer dar suporte a instituições de caridade. "Tenho a vontade de ajudar casas que acolhem dependentes de drogas", adianta.

"Jogo sempre os mesmos números. Tenho fé que uma hora vai dar certo", diz o vigilante aposentado Jorge Alberto, 65. Ele tenta a sorte toda semana na Mega-Sena e planeja viajar e cuidar do futuro dos filhos.

Ricardo aposta por meio de bolões e chegou a levar R$ 1,5 mil (foto: Mila Ferreira)

O bolão com os colegas de trabalho é o caminho escolhido por Lucas Régis, 42, policial militar, que começou a apostar na Mega-Sena no início da vida adulta. Ele fala sobre como funciona o jogo coletivo. "A estratégia que utilizo é juntar cerca de 50 colegas de trabalho para apostar justamente quando o valor da Mega-Sena fica acumulado, assim, ganhando mais dinheiro. Cada um dá R$ 10 e fazemos dois jogos com sete números. Logo após a divulgação do resultado, nós colocamos no grupo quantos números acertamos, o que erramos e assim sucessivamente", explica.

Sorteio

A Mega-Sena tem três sorteios semanais — às terças, quintas e aos sábados. Leva o prêmio máximo quem acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5,00. Na modalidade chamada de "surpresinha", o sistema escolhe os números. Na "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso

