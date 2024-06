Golpistas enganam clientes de floricultura com página falsa e causam prejuízo de R$1 mil

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a denúncia de uma empresária sobre a ação de golpistas que estão se passando pela floricultura Flores em Brasília, localizada no Sudoeste. Os criminosos anunciam arranjos falsos e após o pagamento somem com o dinheiro dos pretensos clientes.

Os golpistas criaram uma página falsa no Instagram e estão vincularam um número de whatsapp com a localização do estabelecimento de Camilla. Os clientes lesados estão indo até a loja para reivindicar os os produtos pagos.

Ao menos seis vítimas já foram identificadas e o prejuízo estimado é de R$1 mil.

A empresária Camilla Cauhi, proprietária da Flores em Brasília descobriu a situação na quinta-feira (6/6), quando um cliente foi até a floricultura e afirmou ter comprado um buquê de rosas brancas que não foi entregue. "Quando fiquei sabendo simulei uma compra, fui no whatsapp deles e perguntei onde eles ficavam e me mandaram o meu endereço", comentou a empresária, que ficou chocada com a audácia dos criminosos.

"Depois desse cliente começaram a chegar mais cliente querendo produtos que nós não vendemos. Quando a gente fechou a loja começaram a gritar que éramos golpistas" comentou. "Queremos alertar as pessoas que não somos nós".

A empresária teme que, pela proximidade do dia dos namorados, mais pessoas sejam enganadas e fez um alerta sobre o golpe nas redes sociais.





A reportagem tentou contato através do número de whatsapp utilizado para anuncias as flores, mas não tivemos resposta.