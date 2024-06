Veículo de carga colide e pega fogo; motorista ainda não foi resgatado

No fim da tarde de sábado (8/6), uma colisão traseira entre dois veículos de carga resultou em um grave acidente na BR-020, em Formosa. Segundo testemunhas, um bitrem carregado de etanol e um caminhão baú trafegavam na mesma direção, descendo a Serra do JK, quando um teria colidido na traseira do outro. Um dos veículos teria tombado e o outro, que transportava combustível, teria iniciado as chamas.

A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), que demandou quatro viaturas e nove militares para atuarem durante toda a noite no resgate do motorista e no combate ao incêndio. O condutor do caminhão baú conseguiu sair antes que o veículo fosse consumido pelas chamas.

















Segundo o tenente-coronel Bráulio Cansado Flores, comandante do 9º Comando Regional Bombeiro Militar em Formosa, a suspeita é de que o motorista do bitrem esteja preso nas ferragens, visto que ainda não foi encontrado. Por esse motivo, não é possível declarar o óbito, e as buscas continuam.

Os militares utilizaram cerca de 40 mil litros no combate e rescaldo, para evitar uma nova ignição de incêndio, assim como para garantir o resfriamento de um dos tanques que não se incendiou, no intuito de evitar que este também entrasse em chamas. A pista segue em fluxo parcial controlado pela PRF.