Ação do SLU remove 570 quilos de resíduos do Lago Paranoá

Além do SLU, ação contou com a participação de outros órgãos do GDF e voluntários da população e de mergulhadores profissionais

Uma ação de limpeza promovida pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) retirou mais de meia tonelada de resíduos do Lago Paranoá na manhã de sábado (8/6). A iniciativa, aberto à população, contou com a participação de mergulhadores, alunos, professores do Instituto Federal de Brasília (IFB), de equipes da Polícia Ambiental do DF e da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa).



Em operação efetuada por mergulhadores voluntários, o trabalho teve início às 8h e envolveu tanto a limpeza das margens do lago quanto a coleta de lixo subaquático. O presidente da Associação Brasileira de Esportes e Pesca Subaquáticos (DFSub), Marcelo Reisman, celebrou a cooperação com a iniciativa. “Ver a comunidade se unir por uma causa tão importante é realmente inspirador”, comentou.

Entre os resíduos removidos, foram encontrados pneus, garrafas PET, cerâmica, latas de alumínio, restos de construção e até uma imagem de São Jorge, totalizando 570 quilos de material retirado do lago. O trabalho, além de melhorar a estética e a saúde do Lago Paranoá, também reforça a importância da preservação ambiental.

A limpeza do Lago Paranoá, segundo o presidente do SLU, Silvio Vieira, é crucial para a conservação de um dos principais pontos turísticos e de lazer de Brasília. Ele reforçou, porém, a importância da população entender que o lugar de descarte de resíduos não é no lago, mas sim no lixo. “A colaboração de todos é essencial para mantermos nossa cidade limpa e saudável", afirmou.

