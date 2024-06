Zoonoses tem 28 cães e gatos saudáveis e disponíveis para adoção imediata

Entre machos e fêmeas, 28 cães e gatos disponíveis para adoção na Diretoria de Vigilância Ambiental de Zoonoses, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES). Todos os bichinhos são saudáveis, vacinados e dóceis, aguardando ansiosamente por um novo lar.

No local, os animais são submetidos a exames de leishmaniose e outras doenças, além de receberem todas as vacinas necessárias para o bem-estar e manutenção da saúde. Durante a estadia na Zoonoses, recebem alimentação e higiene. Recentemente, foi inaugurado o solário, um espaço reservado para os cães tomarem sol e brincarem.

Os cães e gatos chegam por determinação judicial devido a maus-tratos ou por vínculo epidemiológico, em que há suspeita de risco à saúde pública.

Como adotar

Para adotar o pet, basta comparecer à Zoonoses, no Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain), Lote 4, Estrada do Contorno Bosque, Noroeste, ao lado do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). O horário de visitação é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Para o novo tutor, é necessário apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de residência, ter acima de 18 anos e assinar um termo de responsabilidade. Quem quiser castrar o animal escolhido pode avisar no momento da adoção, pois existe uma parceria do órgão com o Instituto Brasília Ambiental para agendar a castração gratuita.

*Com informações da Agência Brasília

