PMDF prende foragido da Justiça com arma de fogo no Varjão

Ação coordenada das equipes do GTOP 44 e GTOP 23 levou à prisão de foragido, no último domingo (9/6) - (crédito: PMDF)

Um foragido na Justiça foi preso na noite desse domingo (9/6), no Varjão. Ele jogou fora uma arma de fogo enquanto fugia da polícia. Durante patrulhamento na quadra 2, conjunto A, os policiais do Grupo Tático Operacional avistaram um homem mexendo na cintura, como se estivesse ajustando uma arma de fogo.

Com o apoio da inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal, as equipes monitoraram o suspeito, que entrou em um carro modelo Ford Ranger e deu partida para sair do Varjão. Nesse momento, foi dada a ordem de parada ao veículo, que não foi respeitada, iniciando uma perseguição pelas ruas da cidade.

Segundo informações da PMDF, durante a fuga, o suspeito jogou uma pistola para fora do carro. A abordagem foi realizada em frente ao bar de onde o indivíduo havia saído.

O homem, de 28 anos, foi preso e levado com o veículo e a arma de fogo recuperada para a 6ª Delegacia de Polícia. No caminho para a delegacia, o detido ofereceu informações sobre outros criminosos em troca de sua liberação, proposta que foi recusada pelos policiais. Ao chegar na delegacia, foi descoberto que havia um mandado de prisão por roubo em seu desfavor.