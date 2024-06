Doadores terão transporte gratuito ao Hemocentro este mês

Doadores de sangue terão, durante o mês de junho, transporte gratuito do Boulevard Shopping até o Hemocentro. Entre esta terça-feira (11/6) e o próximo dia 27, uma van fará o transporte entre os dois locais duas vezes ao dia, às 9h30 e às 14h30. Esta edição especial da "Linha Vermelha", projeto de locomoção da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), será realizada para promover o Junho Vermelho, mês da conscientização sobre a importância da doação de sangue.

O ponto de partida será o "Ponto Vermelho", um lounge que foi montado na área de embarque e desembarque do estacionamento descoberto do shopping. De lá, os interessados na doação serão transportados até a parada final, onde precisarão ter agendado um horário para serem atendidos. Após a contribuição, a van fornecerá carona de volta ao ponto inicial.

Nesta sexta-feira (14), também será celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, no qual a FHB vai promover uma coleta de sangue no Palácio do Buriti, liderada pela vice-governadora Celina Leão, como parte da campanha “Mulheres no Poder Doando Sangue e Salvando Vidas 2024”.

O Hemocentro também fará, no mesmo dia, uma palestra on-line para doadores, futuros doadores e os chamados "multiplicadores", pessoas responsáveis por transmitir informações sobre os requisitos para doações de sangue e de medula. O evento será às 10h30 e abordará temas como a importância de doar sangue, os critérios para ser doador e o funcionamento da instituição.

Quem pode doar?

Para ser doador de sangue, é necessário atender alguns requisitos. Os interessados devem ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estarem saudáveis. Caso tenha feito cirurgia, exame endoscópico ou tenha adoecido, a recomendação é checar o site do Hemocentro para confirmar a aptidão. Pessoas que tiveram gripe devem esperar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas, enquanto para covid-19 são apenas 10, desde que sem sequelas. Pacientes com dengue clássica devem aguardar um mês para fazer o cadastro, enquanto para os que tiverem dengue hemorrágica o prazo é de seis meses.

Além disso, é necessário agendar previamente a doação, o que pode ser feito no site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. Dependendo da disponibilidade do centro no dia, também é possível que se façam ajustes para encaixar um horário na agenda.



Linha Vermelha

Quando: terças e quintas-feiras, de 11 a 27 de junho

Local: Ponto Vermelho, área de embarque e desembarque, estacionamento descoberto do Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte)

Horários de saída: 9h30 e 14h30

*Com informações da Agência Brasília