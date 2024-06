Inflação de Brasília recua para 0,34% em maio; vestuário teve queda

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Brasília desacelerou para 0,34% em maio de 2024, conforme dados divulgados nesta terça-feira (11/6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa uma queda de 0,21 ponto percentual em relação ao mês anterior e um aumento de 0,15 ponto percentual na comparação com maio de 2023. No Brasil, a inflação média foi maior: 0,46% no mês passado.

No acumulado do ano, o IPCA de Brasília registra alta de 1,50%, enquanto nos últimos 12 meses a variação acumulada chega a 4,27%.

Período Índice IPCA Brasília

Maio 2024 0,34% Abril 2024 0,55% Maio 2023 0,29% Acumulado do ano 1,50% Acumulado em 12 meses 4,27%

Vale destacar que, entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram alta em maio, sendo os principais:

Saúde e cuidados pessoais: alta de 0,92%, com destaque para planos de saúde (0,78%) e produtos de higiene pessoal (1,15%), especialmente produtos para pele (3,37%) e perfumes (2,05%). Este grupo acumula alta de 4,29% no ano.

alta de 0,92%, com destaque para planos de saúde (0,78%) e produtos de higiene pessoal (1,15%), especialmente produtos para pele (3,37%) e perfumes (2,05%). Este grupo acumula alta de 4,29% no ano. Habitação: alta de 0,67%, influenciada principalmente pelo aumento da energia elétrica residencial (2,71%), além de gás de botijão (0,83%) e condomínio (0,12%).

Outras análises do IPCA em Brasília:

Alimentação e bebidas: desaceleração de 1,11% em abril para 0,33% em maio, com destaque para as altas em tubérculos, raízes e legumes (4,11%), alimentação fora do domicílio (0,45%) e leites e derivados (1,74%). No ano, o grupo acumula alta de 4,31%.

desaceleração de 1,11% em abril para 0,33% em maio, com destaque para as altas em tubérculos, raízes e legumes (4,11%), alimentação fora do domicílio (0,45%) e leites e derivados (1,74%). No ano, o grupo acumula alta de 4,31%. Comunicação: queda de 0,11%, impactada principalmente pelo recuo no preço de aparelhos telefônicos (-0,69%).

queda de 0,11%, impactada principalmente pelo recuo no preço de aparelhos telefônicos (-0,69%). Vestuário: queda de 0,66%, com destaque para roupas femininas (-2,07%), calçados e acessórios (-0,54%) e tecidos e armarinhos (-1,35%).

IPCA em outras regiões do país:

O IPCA de maio apresentou resultados distintos em outras regiões do país. Entre as principais capitais, as maiores taxas foram registradas em Porto Alegre (0,72%) e Salvador (0,63%), enquanto as menores variações foram observadas em São Paulo (0,28%) e Curitiba (0,32%).

Metodologia do IPCA:

O IPCA é calculado mensalmente pelo IBGE e mede a variação dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. O índice é utilizado como referência para diversos contratos e indicadores econômicos.