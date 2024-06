Motociclista morre após colidir com coluna de ferro em Ceilândia

Na noite de terça-feira (11/6), um motociclista morreu após colidir com uma coluna de ferro em um comércio, na área rural de Ceilândia. Quando chegou ao local da ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que empenhou três viaturas, encontrou o condutor, de 32 anos, caído sem responder a estímulos e inconsciente.

Segundo a corporação, foram iniciados, imediatamente, os protocolos de trauma, por meio dos quais foi constatado que o motociclista estava em parada cardiorrespiratória. Ele também apresentava suspeita de fratura no quadril e um corte profundo no lado direito do abdome.

Os bombeiros iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), porém, após mais de trinta minutos de RCP, os sinais vitais não foram restabelecidos. Às 20h56, o óbito foi declarado no local, que ficou aos cuidados da Polícia Civil do DF (PCDF).