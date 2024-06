Festa Junina vegana em Brasília: confira a lista de eventos

Muita gente aguarda ansiosa o mês de junho para curtir as festas juninas. Quermeses e festejos movimentam o país e no Distrito Federal não é diferente. Mas para quem tem restrições com alimentação, em especial os veganos, aproveitar a comilança junina pode ser um desafio. Isto porquê muitas receitas típicas da época levam leite e ovos, ingredientes que não são consumidos por veganos.

Por isso, o Correio preparou uma lista das festas juninas veganas em Brasília. Confira:

Kundaliní do Cerrado - Sábado, 8/6

A hamburgueria, que se intitula primeira hamburgueria vegana do DF, realiza a segunda edição do Arraiá do Kundaliní neste sábado (8/6) a partir das 18h na 406 norte. A festa contará com barraquinhas de comidas típicas e música ao vivo com Paula Vidal. Ao mesmo tempo, a lanchonete funcionará normalmente.

Dona Helena - Domingo, 9/8

No Restauran Dona Helena, que fica em Águas Claras, será realizada a festa do milho a partir das 11h30 de domingo (9/6). Além do buffet vegeteriano e vegano, servido normalmente, o restaurante vai ofertar comidinhas típicas. A organização promete: Pamonhas doces e salgadas; bolos com e sem gluten de amendoim, milho, fubá e banana; suco de milho; cural; canjica vegana e vegetariana; arroz doce; pé-de-moleque e pudim vegano. O restaurante Dona Helena fica na Av. Flamboyant, Edifício Real Panoramic, loja 14, atrás da faculdade Unieuro.



Apetit Natural - Quinta-feira, 13/6

O tradicional restaurante vegano Apetit Natural realiza a segunda edição da festa junina no dia 13 de junho. A comilança começa às 18h na 407 Norte. O cardápio conta com espetinho vegano, not dog, arroz carreteiro, canjica, doces e muito mais.

















Fazenda Caburé - Sábado, 15/6

Na Fazenda Caburé, que fica a 60 km de Brasília, entre Águas Lindas e a Cidade Eclética, o Arraiá vai ser raiz. No meio do cerrado, com cachoeira, fogueira, forró e comída típica sem nada de origem animal.

A entrada custa R$25 e com esse valor é possível acessar as cachoeiras disponíveis dentro da propriedade. O telefone para fazer reserva ou tirar dúvidas é (61)98193-7138





Aflora GastroBar - Sábado, 22/6

No GastroBar vegano Aflora, a festa vai ser no sábado, dia 22/6 a partir das 18h. No cardápio vai ter pamonha com goiabada de laranja, quentão de vinho e canjica. A música vai ficar por conta de Paula Vidal e Forró Sanfonado das 19h30 Às 22h. A festa junina e as comidas típicas serão ofertadas até às 00h. Aflora GastroBar fica na 107 norte.





Vegan-se - Sábado, 29/6

No Vegan-se vai ter cardápio junino especial durante todo mês. Bolo de milho, canjica, espetinhos, brigadeiro de paçoca, bombom crocante de pé de moleque, sonho vegan, arroz carreteiro, curau estarão disponíveis a pronta entrega e para encomenda. E no dia 29/06 vai ter arraiá a partir das 16h. O Vegan-se fica na CLN 204, bloco A.















Faz Bem, a casa vegana de BSB - Sábado, 13/07 O Restaurante Faz Bem - a casa vegana de BSB que fica na CLN 407 bloco fará o arraiá julino no dia 13 de julho a partir das 16h. Vai ter bolo de milho com goiabada, pamonha doce e salgada, canjica, baião de dois, caldo verde e torta de jaca. Não haverá cobrança de ingresso.