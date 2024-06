Motorista embriagado provoca acidente em São Sebastião, tenta fugir e é preso

Um homem embriagado que dirigia uma Saveiro provocou um acidente na saída de São Sebastião, entre os bairros Residencial Oeste e Morro Azul, nesta sexta-feira (14/6). O condutor, de 62 anos, bateu o veículo na traseira de um Fiat Cronos, por volta das 6h, que acabou batendo em um poste de luz. O homem tentou fugir, em um primeiro momento, mas foi impedido por populares. Ele foi preso ao fazer o teste do bafômetro, no qual foi detectado 0,61 mg/l de álcool no sangue, o que é classificado como crime de trânsito.

A motorista do Fiat também realizou o teste de bafômetro, que deu negativo. O Samu foi acionado para atendimento de ambos os condutores. Eles não apresentaram ferimentos, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF)

O condutor foi levado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) e o veículo foi conduzido ao pátio do Detran.



*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso