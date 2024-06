Mais de 1,6 mil multas em 2024 por causa de "gatos" na rede de água

Mesmo com multas que podem chegar a R$ 9.021,00, há quem insista no crime de furto de água no Distrito Federal. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou ao Correio haver aplicado, entre janeiro e maio, 1.615 multas por esse delito. O total representa um aumento de 7% em relação à soma da média mensal (302) das sanções aplicadas em cinco meses, durante 2023, por desvios semelhantes.

A penalidade pelo crime popularmente conhecido como "gato" pode variar de acordo com o grau da irregularidade e da categoria do imóvel. Se comprovada a fraude, o responsável pode responder judicialmente, sendo cobrado pelo tempo de utilização indevida de água e pela quantidade desse consumo desautorizado. "A penalidade para esse crime pode variar de quatro a 10 anos de reclusão", disse Beatriz Alaia Colin, advogada especialista em Direito Penal Econômico.

Desabastecimento

Além de causarem danos à rede hidráulica, os "gatos" podem comprometer o abastecimento e contaminar a tubulação. Eles também afetam a pressão da água distribuída, o que dificulta — e, às vezes, impede — o enchimento das caixas-d'água nos imóveis. Os abusos causam profundos prejuízos. Somente no ano passado, com a descoberta e fechamento de diversas conexões desautorizadas, a Caesb evitou a perda de 1 milhão de metros cúbicos. Esse volume é o que 245 mil pessoas consomem por um mês no DF. De acordo com Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), individualmente, em média, o brasiliense usa, mensalmente, 4 metros cúbicos.

O aumento anormal do valor da conta de água denuncia ligações clandestinas. "Isso pode indicar que há possibilidade de uma ligação irregular na rede do cliente. Nesse caso, o consumidor deve nos comunicar ", orientou o diretor Financeiro e Comercial da Caesb, Sérgio Antunes Lemos.

Foi ao perceber uma aumento de quase R$ 1 mil no que devia pagar que a diretoria da Escola Classe Arniqueira descobriu que a instituição estava sendo lesada. Kátia Souza Rodrigues Antunes, vice-diretora da EC Arniqueira, contou que o desvio ocorria por um cano que dava no terreno vizinho. A escola comunicou a situação à polícia e à Caesb, que acabaram com o "gato".

Golpes

No início deste mês, a Caesb também alertou os clientes sobre golpes que estão sendo praticados na internet por sites piratas com endereços e páginas semelhantes ao portal oficial da empresa. De acordo com a empresa, o crime ocorre no momento em que os usuários buscam pela segunda via da conta de água e são direcionados para falsos sites.

Dois casos foram registrados pela empresa. Em um deles, o cliente chegou a pagar R$ 132 cobrados no falso boleto gerado. Outro cliente percebeu o golpe ao constatar que o endereço do portal não era o mesmo do divulgado pela Caesb e relatou a tentativa de golpe à companhia.

O Google retirou do ar os falsos portais após a denúncia da Caesb. A empresa orientou as vítimas a fazerem um boletim de ocorrência na Polícia Civil.





Canais da Caesb

Denúncias de furtos de água:

- Central telefônica 115;

- WhatsApp 3029 8428;

- Ouvidoria 3329 9090;

- Site www.caesb.df.gov.br

- Presencialmente: escritórios de atendimento ou Postos na Hora.