Capivaras do DF divertem internautas ao serem filmadas andando em fila indiana

Capivaras são flagradas andando em fila indiana no Lago Sul - (crédito: Reprodução/Luciana Castello Branco)

Um vídeo publicado pela moradora do Distrito Federal Luciana Castello Branco, 53 anos, viralizou na internet, gerando memes e surpreendendo internautas. O motivo? Um grupo de 15 capivaras flagradas andando — na maior tranquilidade — em fila indiana no Lago Sul. A gravação, feita na madrugada de quinta-feira (20/6), já acumula mais de 5 milhões de visualizações no TikTok.

"Como moro perto do Lago Paranoá, é normal presenciar capivaras passeando na minha rua de madrugada. Elas geralmente vêm atrás de plantas ou grama, algo para comer, e sempre em bandos. Já vi até 50 de uma vez. Na quinta, porém, foi a primeira vez que as vi andando em fila indiana. Achei tão engraçado que decidi gravar", disse a artista plástica. Veja o vídeo:

Em determinado momento do vídeo, as capivaras param a caminhada e sentaram, pensativas. "Foi quando dei 'boa noite' para elas", justificou Luciana, aos risos. Depois de alguns minutos paradas, enfim, continuaram a peregrinação. A moradora do Lago Sul contou ao Correio que a postagem foi despretenciosa. "Jamais imaginaria que faria esse sucesso", revelou.

Nas redes, curiosos perguntaram "de onde elas vêm? Para onde elas vão?". Outros internautas garantiram que as capivaras estavam planejando alguma coisa. "Aja naturalmente, eles estão filmando", disse uma seguidora no TikTok. Apesar do sucesso, Luciana lamentou que o vídeo esteja sendo compartilhado em outras páginas sem os devidos créditos. "Tem gente divulgando, inclusive, como se a gravação tivesse sido feita em outras cidades".

Na sua cidade existem capivaras que passeiam de madrugada? Na minha tem... ???????????????????? pic.twitter.com/tuCEqv7sFb — Verônic@ (@euverocaa) June 22, 2024

lago sul no seu dia com menos capivaras pic.twitter.com/vZZIMFJUrd — giulia’s song · bruno mars 4m (@staytvfn) June 23, 2024

As capivaras passeando, nao tô dando conta ???????????? pic.twitter.com/sKEkCBuoxR — Lá ???????? (@lolibzz) June 23, 2024

Em 2019, 11 capivaras foram flagradas andando pelas ruas do Setor de Clubes Esportivo Sul, na beira do Lago Paranoá. Na gravação, elas aparecem andando organizadas em fila no canto da pista. O grupo chega até a parar na faixa de pedestres.

