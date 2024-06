Suspeitos de assalto são capturados e presos em Samambaia Sul

Na noite desse domingo (23/6), por volta das 21h, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM), prendeu dois suspeitos de assaltarem uma pessoa em frente à Escola Classe 501, na QR 501, Samambaia Sul.

Segundo a corporação, durante o patrulhamento, a equipe do GTOP 31 recebeu informações de que um indivíduo havia sido detido por populares logo após praticar um roubo. No local, os policiais encontraram um suspeito imobilizado que, ao ser interrogado, confessou a coautoria do roubo de um iPhone e de uma bicicleta. O homem sinalizou aos militares que os outros dois indivíduos envolvidos no roubo moravam na rua seguinte.

A PMDF informou que a equipe avistou um homem nas proximidades que tentou fugir ao notar a presença das viaturas. Contudo, os policiais conseguiram abordá-lo e, ao identificá-lo, confirmaram tratar-se do segundo envolvido no roubo. O terceiro suspeito conseguiu fugir, levando consigo os pertences da vítima.

Os dois suspeitos capturados foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia, para a tomada das medidas judiciais cabíveis.