Quadrilhas Juninas do DF e entorno se preparam para 2ª etapa de competições

As quadrilhas juninas do Distrito Federal e entorno se preparam para a segunda fase de competições das entidades. Neste fim de semana — 28, 29 e 30 de junho, os grupos da União Junina (UniãoDFE) se apresentarão no Estádio Bezerrão, no Gama. Já os da Federação de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (FequajuDFE) estarão no Estacionamento da Administração Regional de Planaltina. As festividades terão início às 18h30 e, além das apresentações das quadrilhas, haverá feira com comidas regionais e show de trios de forró. A Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Linqdfe) voltará apenas no outro fim de semana — 5, 6 e 7 de julho, no Estacionamento Agostinho Lima, em Sobradinho.

A Formiga da Roça levou a melhor na competição da LinqDFE e conquistou o primeiro lugar da etapa. O grupo, de São Sebastião, entrou com o tema Ser-tão: um clássico em forma de cordel e fez o grande público das arquibancadas viajar até o universo lúdico do Mágico de Oz adaptado a um lugar cheio de magia e berço da arte: o Sertão brasileiro. "Nós estamos fazendo mais um trabalho com muito amor e com muito carinho. Não é sobre troféu, é sobre entregar um bom espetáculo e tocar o público. Estamos apresentando o que a gente planejou durante meses de ensaio e ver o carinho do público não tem preço. Nosso espetáculo representa um pouquinho de cada nordestino que veio construir a nação e a capital do país. É gratificante poder manter a cultura viva e representar o Nordeste", afirmou a quadrilheira Roseane Ferreira, que interpreta o personagem da leoa. Em segundo e terceiro lugares ficaram as juninas Arroxa o Nó, do Paranoá, e Mala Véia, de Ceilândia.

Na UniãoJuninaDFE, foi a Pau Melado, de Samambaia, que saiu na frente com o espetáculo A força, a fé do povo nordestino na figura do vaqueiro e da mulher sertaneja. O tema retrata os 25 anos de história do grupo e enaltece a fé e a missa do vaqueiro. Um dos momentos mais emocionantes na última apresentação foi a homenagem que o grupo fez à Quadrilha Caipira na Roça, do estado do Amazonas, que sofreu um acidente de ônibus no início de junho, enquanto seguia para uma apresentação. "Até hoje, muitos brincantes estão hospitalizados. Ela é uma das maiores aliadas da nossa quadrilha na esfera nacional. Desde 2013, a gente sempre se encontra nos arraiais e tem este laço afetivo. Fizemos uma grande bandeira como uma forma de mostrar que estamos aqui para apoiar no que for preciso", destacou o presidente da quadrilha, Hamilton Tatu, que também conduz a Confederação Nacional das Quadrilhas Juninas (Conaqji). Em segundo e terceiro lugares ficaram as quadrilhas Arraiá Chapéu de Palha, também de Samambaia, e a junina Santo Afonso, de Planaltina.

Houve um empate entre Sabugo de Milho, de Taguatinga, e Si Bobiá a Gente Pimba, de Samambaia, na FequajuDFE. A Pimba repetiu a dose do espetáculo de 2023, intitulado Entre a Labuta e a Devoção, as mãos que constroem o meu São João, e acertou no pódio. "Chegar no arraiá e ver tudo acontecendo é mágico. E essa primeira etapa foi sensacional: organização, receptividade, público presente, o espaço bonito, decorado e bem iluminado nos trouxe mais vontade de dançar, encantar e fazer bonito para quem recebeu nossa apresentação. E chegar ao final e sermos agraciados com a primeira colocação nesta fase do circuito coroa com muita emoção e mais vontade ainda de dar o nosso melhor nas próximas etapas", enfatizou a quadrilheira Marília Abreu, que interpreta a personagem Coronela no grupo.

Já a Sabugo de Milho apresentou o espetáculo "O amor é filme e Deus é o grande espectador" e também conquistou o pódio. "Estávamos muito ansiosos para saber como o público reagiria ao trabalho. Queríamos saber se era o que a gente sentia também. Este momento trouxe muitos feedbacks positivos e que nos fizeram acreditar que estávamos no caminho certo. Agora, é hora de corrigir os erros e encorpar o espetáculo para entregar mais e mais na etapa de Planaltina", antecipou o marcador da Sabugo, Alexandre da Silva Marques. O segundo e terceiro lugares da liga ficaram para as juninas Paixão Cangaço, de Águas Lindas de Goiás, e Elite do Cerrado, de Valparaíso de Goiás.









Sucesso

A cada ano, o público brasiliense tem lotado as arquibancadas e demonstrado mais paixão pelo movimento das quadrilhas juninas, com presença nos festivais e nos arraiais. Na primeira etapa das entidades, por exemplo, as arquibancadas lotaram para assistir aos grandiosos espetáculos. A expectativa dos organizadores é receber mais pessoas.

“Ficamos muito felizes com o carinho e a receptividade do público. A expectativa é a melhor possível, já está tudo montado. Neste momento, todas as quadrilhas quebraram o gelo da estreia e agora estamos ansiosos para saber o que foi ajustado durante a semana e o que será apresentado ao grande público”, conta o coordenador de comunicação da FequajuDFE, Geolando Gomes.

Para Joanivaldo Júnior, presidente da União Junina, a recepção das pessoas tem superado as previsões. "Na etapa do Recanto das Emas, por exemplo, estávamos apreensivos, achando que não fosse dar público, mas foi ao contrário. Lotou os dois lados das arquibancadas. Isso deu muita energia às quadrilhas. A aceitação é algo surpreendente. Tivemos pouco tempo para divulgar e, mesmo assim, as pessoas marcaram presença, isso nos deixou muito felizes”, assinalou.

“A nossa avaliação da primeira etapa foi a melhor possível. O povo da Ceilândia é apaixonado pela cultura e lotou. A expectativa é grande para a próxima etapa, a de Sobradinho. Fizemos uma no ano passado e deu muito certo. É um público que começou a admirar as quadrilhas juninas e tenho certeza que será incrível", ressaltou Márcio Nunes, presidente da LINQDFE.

Confira o resultado da 1ª etapa das entidades de quadrilhas juninas do DF e entorno

LinqDFE

Grupo de acesso

1. Chinelo de Couro - 297,6

2. Vai mas não vai - 293,8

3. Matingueiros do Sertão - 288,9

4. Espalha Brasa - 287,1

5. Os caboclos do Sertão - 286,9

6. Tico Tico no Fubá - 286,7

7. Bamboleá - 282,0

Melhor marcador e melhor casal de noivos: Chinelo de Couro.

Grupo especial

1. Formiga da Roça — 209,8

2. Arroxa o Nó — 209,6

3. Mala Véia — 208,6

4. Xamegar — 207,7

5. Pinga em Mim — 207,7

6. Arraiá dos Matutos — 206,9

7. Eita Bagaceira — 206,3

8. Rasga o Fole — 206,2

9. Caipirada — 205,6

10. Coisas da Roça — 205,1

11. Fornalha — 204,6

12. Amor Junino — 204,0

13. Xique Xique — 203,7

14. Xem Nhem Nhem — 203,0

15. Ribuliço (em recurso)

Melhor marcador e melhor casal de noivos: Formiga da Roça

UniãoJuninaDFE

1. Pau Melado — 298,3

2. Arraia Chapéu de Palha — 296,3

3. Santo Afonso — 294,9

4. Chamego Bom — 293,8

5. Arcanjo do Cerrado — 292,9

6. Arrasta Pé — 292,9

7. Filhos do Sol — 290,2

8. Arriba Saia — 288,4

9. Eta Peleja — 288,1

10. Tengo Lengo — 287,1

11. Aparecida — 286,1

12. Estrela de Fogo — 285,7

13. Chapéu de Palha — 281,5

14. Semear — 277,9

15. Estrelas de Prata — 277,6

16. Tradição — 274,3

17. Furacão — 265,9

18. Perque isso acontece — 262,6

Melhor marcador: Arraiá Chapéu de Palha

Melhor casal de noivos: Pau Melado

Fequaju DFE

1. Sabugo de Milho e Si Bobiá a Gente Pimba — 139,9

2. Paixão Cangaço — 139,4

3. Elite do Cerrado — 139,4

4. Sanfona Lascada — 139,2

5. Êta Lasquêra — 139,2

6. Triscou Queimou — 138,8

7. Segue o Fogo — 138,4

8. Aquarela Nordestina — 137,5

9. Pula Fogueira — 137,2

10. Saca Rolha — 135,6

11. Vira e Mexe — 135,2

12. Oxente Vixe — 134,1

13. Filhos do Sertão — 132,4

14. Flor do Mamulengo — 132,0

Melhor marcador: Paixão Cangaço

Melhor casal de noivos: Junina Sabugo