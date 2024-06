Ceilândia inaugura Circuito de Quadrilhas Juninas do DF

O 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno terá início na Ceilândia. A 1ª etapa do circuito acontecerá na Praça do Trabalhador, neste fim de semana, a partir das 19h. Os grupos Tico Tico no Fubá, Espalha Brasa, Chinelo de Couro, Matingueiros do Sertão, Vai Mas Não Vai, Bamboleá e Caboclos do Sertão inauguraram o primeiro dia do evento.

A competição seguirá para Sobradinho, no estacionamento do Estádio Agostinho Lima, nos dias 5, 6 e 7 de julho. Em seguida, o Paranoá sediará a 3ª etapa nos dias 12, 13 e 14 de julho, no estacionamento da Administração Regional. A última etapa será em Taguatinga, no estacionamento do Estádio Serejão, nos dias 19 de julho e 21 de julho.

O Circuito de Quadrilhas Juninas, realizado pela Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (LINQ-DFE), é uma celebração da cultura nordestina. No ano passado, o evento reuniu cerca de 30 mil pessoas em média por etapa, evidenciando a importância cultural da iniciativa na região e fomentando a economia criativa ao envolver setores como alimentação e artesanato, dentre outros.