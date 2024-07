Homem é preso após ser flagrado fugindo em alta velocidade com carro roubado

Na noite desta quarta-feira (3/7), por volta das 22h, um homem foi preso na Asa Norte pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo a corporação, o suspeito é acusado de ter furtado, horas antes, um carro no Varjão. Ele foi preso após ser flagrado dirigindo em alta velocidade pela via W3 Norte.

O flagrante aconteceu após equipes do Grupo Tático Operacional do 24º Batalhão (Gtop 44) receberem a informação de que um homem havia furtado um Fiat/Uno na quadra 7 do Varjão e fugido em alta velocidade na contramão da via, em direção à Asa Norte. De acordo com os policiais, o condutor desobedeceu às ordens de parada e seguiu pela contramão na via W2, onde estourou os pneus e foi obrigado a parar. No entanto, o suspeito teria continuado a fuga a pé e só foi detido na altura da 904 Norte. Ele foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Norte, para registro da ocorrência.