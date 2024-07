Homem de 23 anos morre após trocar tiros com a polícia

Um homem de 23 anos morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar (PMDF), na tarde deste domingo (14/7), próximo as dependências do Palácio do Jaburu — residência oficial do vice-presidente do Brasil. O rapaz teria roubado um veículo e desobedecido a ordem de parada dos agentes.

Diante da recusa em parar o carro, uma perseguição começou. Tentando fugir, o suspeito jogou o carro para uma região de mata, momento em que ocorreram os disparos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local para prestar os primeiros socorros e encontrou a vítima inconsciente. Ele chegou a ser transportado para o Hospital de Base (IHBB) em estado grave, mas não resistiu e morreu na unidade pública de saúde.



A 5ª Delegacia de Polícia (área central) está à frente das diligências do caso.