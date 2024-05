Perseguição policial termina com 4 mortos; dois são PMs

Uma perseguição policial na madrugada desta quarta-feira (22/5) terminou com quatro mortos no Rio de Janeiro. Duas das vítimas são policiais militares. O cerco começou na Linha Vermelha e terminou no bairro do Jardim Botânico, localizado na Zona Sul carioca.

Duas viaturas seguiram um motorista que desobedeceu uma ordem de parada. Os carros capotaram e ficaram destruídos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro lamentou a morte dos soldados Bruno Paulo da Silva, de 38 anos, e Bruno William Batista de Souza Ribeiro, de 30 anos.

Os militares eram lotados no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). O soldado Bruno Paulo da Silva deixa esposa, um filho de 15 anos e um de 2 anos. O soldado Bruno William Batista de Souza Ribeiro deixa esposa e um filho de 4 anos. O nome dos suspeitos envolvidos na ocorrência não foram divulgados.

É com muita tristeza que informamos que os soldados Bruno Paulo, de 38 anos, e Bruno William, de 30 anos, faleceram na madrugada desta quarta-feira (22), em decorrência de uma perseguição que começou na Linha Vermelha e terminou no bairro do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. pic.twitter.com/5hzULAKCtd — @pmerj (@PMERJ) May 22, 2024

Veja o vídeo da viatura destruída:

Perseguição policial termina com quatro mortos no Jardim Botânico. Entre eles estão dois PMs.



Os militares iniciaram a perseguição na Linha Vermelha, altura de Caxias, após ocupantes de um carro não obedecerem ordem de parada.



Os veículos capotaram na saída do Rebouças #BandRio pic.twitter.com/qlqL2kLd1Z — LIVRO DE OCORRÊNCIAS RJ ???????????? (@OcorrenciasRJ) May 22, 2024