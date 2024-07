Corpo carbonizado é encontrado no setor central do Gama

Um corpo foi encontrado carbonizado no setor central do Gama, no final da tarde deste domingo (14/7). De acordo com populares, a vítima seria uma pessoa em situação de rua.

O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter as chamas. De acordo com a corporação, ao chegando no local, a equipe de socorro verificou que se tratava de um incêndio em vegetação, próximo a uma escada de ferro, na parte de trás de uma academia de ginástica. Após o combate o fogo a equipe constatou que havia, em meio a entulhos e restos de material queimado, um corpo carbonizado de um homem adulto, não identificado.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) preservou a cena.