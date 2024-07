Homem com vasta ficha criminal por crimes contra a ex é preso

Um homem de 43 anos investigado por, pelo menos, 19 ocorrências policiais no Distrito Federal, incluindo homicídio; aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante; diversos crimes de roubo; resistência; desacato;, vias de fato; injúria; ameaça e violência doméstica (Lei Maria da Penha), foi preso nessa sexta-feira (12/7) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Seção de Atendimento à Mulher (SAM), da 27ª Delegacia de Polícia, localizada no Recanto das Emas.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava constantemente ameaçando a vida e a integridade física de sua ex-companheira e da filha dela, mesmo com medidas protetivas vigentes. As ameaças eram enviadas por áudios, em aplicativo de mensagens. Os investigadores encontram, inclusive, ofensas e zombarias à polícia em uma das mensagens.

Diante da gravidade das ameaças, a equipe de investigação da 27ª DP elaborou um relatório e o delegado representou pela prisão preventiva do investigado, com parecer favorável do Ministério Público. O juiz decretou a prisão preventiva e, em menos de 24 horas, o mandado foi cumptido.

O homem responderá pelos crimes de vias de fato, injúria, ameaça, perseguição e violência doméstica (Lei Maria da Penha). Ele permanece à disposição da Justiça na carceragem da PCDF.