O Hospital Veterinário Público do Distrito Federal (HVEP), localizado em Taguatinga, atende cerca de 150 pacientes diariamente. De 2018, quando foi inaugurado, até o momento, a quantidade de consultas quintuplicou, fazendo com que um novo anexo fosse construído em 2020. Apesar disso, a grande demanda por cuidados veterinários, inclusive vinda do Entorno, torna os atendimentos muito disputados. Alguns tutores chegam de madrugada ao hospital para conseguir assistência para os pets.

Questionada sobre a construção de um novo hospital veterinário público no DF, a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema) informou que estão em curso estudos de viabilidade para a expansão do HVEP. No entanto, ainda não há detalhes sobre o local dessa possível instalação. Segundo a pasta, de 2020 a 2024, foram investidos aproximadamente R$ 30 milhões em novos consultórios e internações.





Na manhã de ontem, o Correio visitou o HVEP e conversou com tutores que procuravam atendimento para seus animais de estimação. Na clínica cirúrgica, Marcos Vinícius Rodrigues, 32, aguardava para marcar uma cirurgia para Duquesa, que está com um grande tumor próximo às patas traseiras.

Ele, que retornou às pressas de Cuiabá (MT), onde estava temporariamente por conta do trabalho de técnólogo em nutrição, mora em Planaltina e chegou ao HVEP às 5h30. "Já tinham 18 pessoas na frente quando eu cheguei." Preocupado com a saúde da cadela, adotada ainda bebê, ele já pagou por exames em clínicas particulares. "Gastei cerca de R$ 900. Caso não consiga marcar a cirurgia aqui, serão pelo menos mais R$ 2 mil", lamentou.

Estrutura

O HVEP conta com 110 funcionários, sendo 60 médicos veterinários — anestesistas, cirurgiões, clínicos, ortopedistas, patologistas, ultrassonografistas, entre outros. A eles se juntam o pessoal da área administrativa, auxiliares clínicos e laboratoriais. Lindiene Samayana, veterinária e diretora da instituição, alertou que as principais demandas estão relacionadas a enfermidades infectocontagiosas, muitas vezes por falta de vacinas; hemoparasitose, pela ausência do controle de carrapatos, por exemplo, e cânceres.

Além dos atendimentos em clínica médica, a unidade oferece cirurgias, ultrassonografia, exames de raio-x, coleta de sangue e medicação. Cardiologia, dermatologia, oftalmologia e oncologista são as especialidades atendidas. Há, também, uma unidade móvel, atualmente em São Sebastião, que realiza consulta clínica geral, hemograma, exames bioquímicos, curativos simples e aplicação de medicamentos.

Acolhimento

No hospital, psicólogos e assistentes sociais se responsabilizam por acompanhar tutores que passam dificuldades nos cuidados com os pets. Na última sexta-feira, a equipe organizou uma ação com moradores do Centro POP de Taguatinga, na qual aplicou vacinas e deu remédios aos cães, além de passar orientações aos tutores.

"É muito emocionante ver tantas famílias, muitas vezes sem condições financeiras, fazendo o máximo que podem para cuidar de seus animais, tanto que é raro vir apenas um tutor por pet, pois todos da casa querem acompanhar seus animais de perto. É um amor incondicional", relatou Lindiene.

Na internação, o gerente comercial Jefferson Ferreira, 36 anos, não saía do lado da pequena Nina, 14, que precisou ser hospitalizada devido às complicações de um câncer. Preocupado, ele deixou de comparecer ao serviço para buscar ajuda.

"Nina é da família, cresceu com meu filho. Ela chegou bastante fragilizada e aparentando estar com dor, então, não demoraram para nos chamar. Agora, é esperar a medicação fazer efeito e voltar para casa", contou Jefferson. Para ele, que já teve mais outros sete cães, o atendimento do HVEP é sempre acolhedor. "Às vezes, é demorado, mas os profissionais são muito atenciosos."

Raio-x do HVEP

150 consultas diárias

4 especialidades

110 funcionários

2 anexos

1 unidade móvel

Funcionamento:

das 7h às 17h, de segunda a sexta

Como marcar atendimento

» Passe por uma consulta com a clínica médica ou clínica cirúrgica para obter o encaminhamento do HVEP.

» Para atendimento na clínica há duas opções: triagem presencial de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h, por ordem de chegada; agendamento on-line, pelo agenda.df.gov.br

» A agenda das especialidades abre sempre no 1º dia útil de todo mês. No dia das marcações, o encaminhamento deve estar em mãos e sem o pet.

» O tutor pode agendar apenas um animal por especialidade. Não há problema procurar atendimentos para dois ou mais pets.

» O encaminhamento é válido por 60 dias.

» As especialidades não atendem emergências.

» Em caso de emergência, leve seu pet à triagem para ser avaliado pela clínica médica ou clínica cirúrgica. Feito isso, o animal será encaminhado para a especialidade.

» Para resultados de exames, deve-se entrar em contato pelo WhatsApp: 993374613. Forneça o CPF do tutor e o nome do animal, juntamente com a data dos exames que precisa. Este atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Raio-X do HVEP

150 consultas diárias

4 especialidades

110 funcionários

2 anexos

1 unidade móvel

Funcionamento:

das 7h às 17h, de segunda a sexta

Marcação

» Passe por uma consulta com a clínica médica ou clínica cirúrgica para obter o encaminhamento do HVEP.

» Para atendimento na clínica há duas opções: triagem presencial de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h, por ordem de chegada; agendamento on-line, pelo agenda.df.gov.br

» A agenda das especialidades abre sempre no 1º dia útil de todo mês. No dia das marcações, o encaminhamento deve estar em mãos e sem o pet.

» O tutor pode agendar apenas um animal por especialidade. Não há problema procurar atendimentos para dois ou mais pets.

» O encaminhamento é válido por 60 dias.

» As especialidades não atendem emergências.

» Em caso de emergência, leve seu pet à triagem para ser avaliado pela clínica médica ou clínica cirúrgica. Feito isso, o animal será encaminhado para a especialidade.

» Para resultados de exames, deve-se entrar em contato pelo WhatsApp: 993374613. Forneça o CPF do tutor e o nome do animal, juntamente com a data dos exames que precisa. Este atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.