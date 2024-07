Mãe morde rosto e orelha da filha de 4 anos em Planaltina (GO)

Menina de 4 anos é mordida no rosto pela própria mãe - (crédito: Divulgação / PCGO)

Uma mulher de 36 anos foi presa após agredir a filha de 4 anos. O caso ocorreu em Planaltina de Goiás, no Entorno. A prisão foi feita após o pai da criança e o Conselho Tutelar denunciarem a mulher.

Segundo informações da Polícia Civil de Goiás, a criança apresentava marcas de tapas e mordidas no rosto, na orelha e nos dedos.

Durante depoimento, a acusada confessou as agressões com a alegação de que estava embriagada. Ela também teria se irritado com a filha, que urinou na roupa.