Polícia apreende submetralhadora e suspeito foge durante abordagem

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 20º Batalhão, apreendeu uma submetralhadora, munições e drogas na QR 615, em Samambaia. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (17/7).

Após receber denúncias de que um homem estaria envolvido com tráfico de drogas no Paranoá, policiais foram ao local onde o suspeito residia, em Samambaia, e encontraram uma submetralhadora antiga com marca e numeração raspada, onze munições calibre 380, além de onze tabletes de maconha e duas balanças de precisão.

Segundo a corporação, com a chegada da equipe, o suspeito fugiu pulando o muro da casa, não sendo possível a abordagem. Os pais do homem foram apresentados na 26ª Delegacia de Polícia (DP), onde foram qualificados na condição de testemunhas.

Apreensão ocorreu em Samambaia na noite de quarta (foto: Reprodução/PMDF)