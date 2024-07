Motorista fica ferida após acidente entre carro e ônibus, na via Estrutural

Uma colisão envolvendo um carro e ônibus deixou uma mulher ferida, no viaduto de acesso ao Jockey, na via Estrutural, na manhã destá quinta-feira (18/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou duas viaturas no resgate.

O acidente envolveu um ônibus Mercedes Benz, conduzido por um senhor, de 57 anos, que foi avaliado pelos socorristas e não se feriu, e um veículo Nissan March, de cor preta, conduzido por uma mulher, 41. O carro ficou com a parte traseira danificada.

Segundo a corporação, a motorista do veículo apresentava dores no pescoço e foi transportada para o Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF) consciente e orientada.

Uma faixa de rolamento precisou ser interditada para o atendimento, impactando o trânsito no local. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).