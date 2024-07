Voluntários se reúnem para limpeza na Lagoa dos Patos, no Parque da Cidade

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em colaboração com a Secretaria de Esporte e Lazer, a Administração do Parque, a equipe de mergulhadores SUB-DF e os reeducandos do projeto Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) realiza, na manhã deste sábado (20/7), ação Amigos do Parque, promovendo uma grande limpeza da Lagoa dos Patos, localizada no Parque da Cidade Sarah Kubitschek.

Além de promover o bem-estar dos animais e visitantes, a ação visa aumentar a conscientização sobre a importância de não jogar lixo na lagoa. O SLU se encarregará de destinar corretamente os resíduos coletados. Na ação anterior, quase 2 toneladas de lixo foram removidas, incluindo galhos, plásticos, latas e até partes de celulares.

Luiz Felipe Cardoso de Carvalho, presidente do SLU, destacou a relevância da ação: “Esta é a terceira edição do evento, e cada vez mais vemos a importância de manter a Lagoa dos Patos limpa. Isso não só preserva a beleza deste ponto de lazer, mas também promove a conscientização ambiental.”

Carvalho reforçou o compromisso contínuo do SLU em trabalhar por uma cidade mais limpa e enfatizou que ações como esta são cruciais para ensinar a importância do descarte adequado de resíduos.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) também participa da ação Amigos do Parque, fornecendo uma unidade móvel com uma caixa d’água de 500 litros para hidratar o público. A Caesb levará o ônibus Expresso Ambiental, que contém uma maquete de 6 metros mostrando o ciclo de saneamento da companhia, desde a captação da água nos mananciais até a devolução ao meio ambiente.

Além disso, para a diversão de quem estiver no evento, a companhia também trará um jogo de trilha gigante com dados, em que os participantes percorrerão o tabuleiro aprendendo sobre o uso consciente da água e a rede de esgotos.

“A terceira ação de limpeza no lago mostra um compromisso coletivo com a preservação ambiental e a sustentabilidade. Continuar cuidando e monitorando o lago e seus arredores, adotando práticas sustentáveis e promovendo educação ambiental contínua, é de grande importância. Essa nova etapa de limpeza reflete a capacidade do GDF de agir localmente para criar impactos positivos e reforçar o bem-estar dos frequentadores do parque”, reforça Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer.

Lagoa dos Patos

Situada em uma área de 157 mil m², a Lagoa dos Patos abriga tilápias, carpas, gansos e patos, sendo um local importante para a fauna e para o lazer dos moradores de Brasília há mais de quatro décadas. Nos fins de semana, a área é um popular ponto de encontro para piqueniques e atividades ao ar livre.

*Com informações do SLU

Saiba Mais

