Primeira etapa de dois viadutos serão liberadas em agosto

O secretário de Governo anunciou que o GDF vai liberar a primeira etapa dos viadutos do Jardim Botânico e do Riacho Fundo em 8 de agosto e 29 de agosto - (crédito: Letícia Guedes )

Durante evento na Praça do Buriti para entregar 40 ônibus novos da empresa Piracicabana, o secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, informou que a primeira parte das obras dos viadutos do Jardim Botânico e do Riacho Fundo I serão entregues em agosto. Segundo o secretário as primeiras partes serão liberadas, no dia 8 e 29, respectivamente, do próximo mês.

José Humberto destacou que os dois viadutos serão concluídos até o fim deste ano. "Esses viadutos são alças e nós não queremos deixar que a população fique sofrendo com os engarrafamentos quando você tem parte da obra pronta", disse.

O secretário comunicou, também, que a expansão do metrô em Samambaia está em andamento e reforçou a execução da obra da terceira faixa da BR-020 e o trabalho para concluir a obra do BRT Sul no trecho que liga o Zoológico ao Terminal Asa Sul (TAS).

Metrô-DF

Ainda na cerimônia, o secretário de governo listou os investimentos que o GDF tem buscado em relação ao Metrô-DF. "A melhoria do sistema de transporte não refere-se somente à renovação de frota dos ônibus. Nós estamos investindo no metrô, acabamos de acertar a expansão do metrô da Samambaia, a obra já está autorizada e iniciada, queremos finalizar, no máximo, em dois anos, para que a gente possa fazer uma alimentação mais direta e de qualidade para as linhas de metrô, melhorando o funcionamento. Além disso, temos um trabalho junto ao PAC, que estamos na expectativa da aprovação de R$900 milhões para a troca e renovação da frota do metrô para o DF. A modernização do metrô é um dos aspectos fundamentais para que a gente tenha um transporte de qualidade", completou.