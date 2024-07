Após briga entre vizinhos, um homem é preso com armas e 235 munições

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite dessa quarta-feira (25/7), um homem e realizou a apreensão de cinco armas de fogo em um Condomínio na Ceilândia. Segundo a corporação, a ação foi desencadeada após uma briga entre vizinhos, que resultou em ameaças e disparos de arma de fogo. Além das armas, foram confiscadas 235 munições de diversos calibres.

As equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP-30 e GTOP-28) e do Grupo Tático Motociclístico (GTM-30) foram acionadas e durante a operação, os policiais apreenderam um arsenal significativo, incluindo uma carabina semiautomática .40, uma espingarda calibre 12, um rifle calibre 22, uma pistola PT92 9mm e um revólver 357.

A corporação informou que as munições encontradas em posse do homem eram: 85 munições calibre .40, 52 munições calibre .357, 32 munições calibre .9mm, 27 munições calibre .12 e 38 munições calibre .22.

O homem, envolvido na briga e encontrado em posse das armas, foi preso em flagrante e encaminhado à 15 ª Delegacia de Polícia, localizada na Ceilândia.