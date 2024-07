Família é resgatada após ventania impedir retorno de pedalinho no Lago

Imagine o susto de sair para um passeio com a família nas águas do Lago Paranoá e ficar preso durante o percurso devido a uma ventania? Foi o que aconteceu com dois adultos e três crianças na tarde de quinta-feira (25/7).

Por volta das 17h45, em patrulhamento no lago, uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal avistou a família em apuros em um pedalinho e em pranchas de stand-up paddle. Uma ventania havia tornado impossível o retorno das cinco pessoas ao ponto de partida do passeio.

Ação rápida impediu que incidente resultasse em tragédia (foto: Reprodução/PMDF)

Rapidamente, os policiais se deslocaram ao local e realizaram o resgate dos ocupantes do pedalinho e das pranchas para a embarcação da PMDF. Em um vídeo compartilhado pela corporação, é possível ver o momento em que uma mulher se solta dos equipamentos de segurança da prancha para entrar na embarcação.

Em poucos minutos, todos estavam a salvo e foram conduzidos de volta ao ponto de partida na Ponte JK. Veja o vídeo do resgate: