Estão abertas as inscrições para a 2ª Etapa do Circuito de Rua do DF

A 2ª Etapa do Circuito de Rua do DF será realizada no dia 4 de agosto, em Planaltina. A largada será às 7h, na Avenida Uberdan Cardoso, no Setor Administrativo, em frente à Administração Regional de Planaltina. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site Brasil Corrida.

Organizada pelo Movimento Inova, em parceria com a Secretaria do Esporte e Lazer do Distrito Federal, a corrida deve reunir 1,5 mil corredores, a partir dos 14 anos de idade, com percursos de 5km e 10km.

A competição será dividida por faixa etária, gênero e categoria. Além disso, a prova também vai contar com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados nos 10km, e entrega de troféu por faixa etária, gênero e para atletas PCD nos dois percursos.

O circuito é dividido em cinco etapas, e teve início no último domingo, 21 de julho, em Taguatinga. A próxima etapa será em Planaltina e logo após a prova segue para o Gama, Cruzeiro, e ainda o Plano Piloto.

Serviço

Circuito de Rua do DF - 2ª etapa

04 de agosto, com largada às 7h, na Avenida Uberdan Cardoso, no Setor Administrativo, em frente a Administração Regional de Planaltina - DF. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site Brasil Corrida, a partir de R$ 37,50.





Mais informações: Instagram (@circuitoderuadodf)