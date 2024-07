Agências do trabalhador oferecem mais de 500 vagas nesta segunda

Para quem está buscando uma oportunidade de colocação profissional, as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 567 vagas de emprego nesta segunda-feira (29/7). O destaque fica com a demanda do setor comercial por novos profissionais. O maior salário é de R$ 4 mil, para operador de motoniveladora, em Brazlândia, que exige experiência e ensino fundamental completo.

No comércio, a maior quantidade de vagas é para operador de caixa, com 125 postos, disponíveis em Samambaia, em Vicente Pires e no Guará, com rendimentos de até R$ 1.515. Também tem 80 oportunidades para vendedor interno — com remunerações entre R$ 1.412 e R$ 1.520 — no Guará, em Vicente Pires, em Taguatinga, na Asa Sul, na Asa Norte e no Gama.

Entre os postos exclusivos para pessoas com deficiência (PcD), estão uma vaga para pedreiro e uma para carpinteiro no Guará, com salário de R$ 2,2 mil. Para estágio, há 10 vagas para atendente de telemarketing no Gama, com oferta de R$ 25 por dia trabalhado.

Para participar dos processos seletivos, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF), basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil.

Com informações da Sedet-DF