Quer castrar seu pet? O cadastro está aberto nos dias 31/7 e 1/8

Os tutores de pets que têm interesse em realizar a castração gratuita de seus animais de estimação devem estar atentos. Nesta quarta (31/7) e quinta-feira (1/8) o cadastro aos interessados na cirurgia estará aberto. Com 2.544 vagas disponibilizadas, as cirurgias serão realizadas no período de 6 a 23 de agosto.

As vagas serão liberadas conforme um cronograma estabelecido. Quarta-feira é dia de gatos, com cadastro para machos sendo aberto às 9h e, para fêmeas, a partir das 14h. Na quinta-feira será a vez dos cães, com o mesmo esquema: procedimentos a partir das 9h, para machos, e a partir das 14h, para fêmeas.

“Organizamos o sistema de agendamento on-line para ser o mais acessível possível, tendo em vista a alta procura pelo serviço”, aponta a subsecretária de Proteção Animal, Edilene Cerqueira. “A participação da comunidade é crucial. Ao castrar seus pets, os moradores contribuem para a redução do número de animais abandonados e para uma cidade mais saudável.”

Cadastre-se

Os interessados devem ter cadastro no sistema Participa DF. Depois, é preciso acessar o Agenda DF, clicar no ícone Sema — Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal —, escolher uma clínica conveniada, selecionar o mês de agosto no calendário, escolher a data e hora disponíveis, clicar em agendar, ler as orientações, confirmar tudo e, por fim, baixar o comprovante, que deve ser levado no dia da castração. O link para agendamento só ficará disponível enquanto ainda houver vagas.

Para realizar o agendamento, não é necessário apresentar nenhuma documentação. Na data da cirurgia, porém, é preciso levar, além do comprovante de agendamento, documento de identidade com foto e comprovante de residência no DF.

“Este programa de castração gratuita é essencial não apenas para o controle populacional, mas também para a prevenção de doenças em animais e humanos”, avalia o secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal, Gutemberg Gomes. “É uma iniciativa que reflete o compromisso do Governo do Distrito Federal, no que diz respeito à sustentabilidade e ao bem-estar dos animais.”

Das 2.544 vagas, serão 1.296 para cães — distribuídas igualmente entre machos e fêmeas — e 1.248 para gatos — também com metade para machos e metade para fêmeas. As clínicas credenciadas ficam em quatro regiões diferentes: Gama, Ceilândia, Samambaia e Paranoá. As duas primeiras concentram a maior parte das vagas.

Para se cadastrar, entre no site Participa DF. Em seguida, acesse o Agenda DF.

* Com informações da Agência Brasília

