Queda de motociclista deixa duas vias interditadas no Eixo Monumental

Por volta das 14h20 da tarde desta quinta-feira (31/7), um motociclista sofreu uma queda no Eixo Monumental, sentido Plano Piloto, na altura do Memorial JK. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motociclista recebeu atendimento das equipes de socorro. Ele estava consciente orientado e estável.

Durante o atendimento, duas vias tiveram de ser interditadas e o trânsito acabou afetado no local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente nem acerca da normalização do trânsito.