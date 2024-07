Homem é capturado no Lago Paranoá após suspeita de invasão a residência

O fato aconteceu na altura da ML 12, no Lago Norte, Brasília - DF - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã desta quarta-feira (31/7), um homem foi capturado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) dentro do Lago Paranoá. Segundo a corporação, moradores relataram que o homem teria tentado invadir uma residência na altura da ML 12, no Lago Norte e, após ser percebido, tentou fugir pelo lago.

Os bombeiros foram acionados, por volta das 9h30, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). As equipes de socorro localizaram o homem dentro da água, sob um píer. Após ser retirado do lago, o suspeito foi detido e conduzido pela PMDF à Delegacia de Polícia Civil.