Arraiá da Tia Ivonete ocorrerá neste final de semana, no Paranoá

A quadra poliesportiva da Quadra 23 do Paranoá será palco do tradicional Arraiá da Tia Ivonete neste final de semana, dias 2 e 3 de agosto. O evento está na 19ª edição e ocorrerá em frente a Capela Santa Rita, a partir das 18h. A festa é gratuita e contará com barraquinhas de comidas típicas, atrações musicais e apresentação de quadrilhas. Entre elas, a Arroxa o Nó, atual campeã nacional pela Confederação Brasileira de Entidades Juninas (Confebraq).

A festa é organizada pela diretora comunitária do Conselho de Segurança do Paranoá e promotora de eventos culturais, Maria Ivonete Alves Leitão, conhecida como Tia Ivonete. "Tudo começou com uma festa que fizemos com as crianças da localidade. Na época, as quadras do Paranoá eram muito perigosas, por isso, inventamos de promver um lazer no dia das crianças. Deu tão certo, que me pediram para fazer um arraial na quadra. E De uma "festa do saco" hoje temos um evento grandioso que faz parte do calendário oficial do Governo do Distrito Federal".

Tia Ivonete conta que o arraiá é uma das festas mais aguardadas pelos moradores da quadra. "Eles pedem para o evento acontecer. É uma festa muito esperada. Aqui no Paranoá temos muitos nordestinos e filhos de nordestinos que se identificam com o araial. É uma alegria imensa. Por muitas vezes pensei em desistir, mas é isso que me faz continuar com a festa. Essa festa promove a interação dos moradores. Durante o evento, um vizinho faz comida na casa do outro e ajudan colocando barraquinha de canjica, caldo, jantinha e espetinho. Tem muita gente daqui, mas vem gente de fora também. De Planaltina, de São Sebastião e de outras cidades.

Confira a programação completa



Sexta-Feira (02/08)

19h - Abertura

22h - Arroxa o Nó (Campeão do DF 2024)

1h45 - Encerramento

Sábado (03/08)



20h - Xamegar

21h - Triscou Queimou



22h - Filhos do Sol

23h - Pinga em Mim

0h - Encerramento

Serviço



O Arraiá da Tia Ivonete acontece nos dias 2 e 3 de agosto, às 18h na quadra poliesportiva da Q.23 do Paranoá. Entrada franca.

