Filme sobre shows de Usher em Paris será lançado em setembro

O filme Usher: rendezvous in Paris chegará aos cinemas ao redor do mundo no dia 12 de setembro. O longa acompanha os oito shows que o cantor estadunidense Usher realizou na capital francesa no ano passado.

Filmada durante a Paris Fashion Week, no La Seine Musicale, a produção apresenta sucessos como Yeah!, My boo, Love in this club e outros hits da carreira de 30 anos do músico, com figurinos inéditos e efeitos especiais de iluminação de última geração. Usher: rendezvous in Paris incorpora a essência das marcantes apresentações do artista em Las Vegas com um toque sedutor francês.

Além de cantor, Usher é um compositor e dançarino com mais de 80 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Com oito prêmios Grammy acumulados, o artista é uma grande influência nos gêneros R&B e pop.