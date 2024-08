Operação Immeadiatus: autor de ameaça de morte a agente do Ibama é identificado

A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) do Distrito Federal, com apoio do Ciberlab do Ministério da Justiça, deflagrou nesta segunda-feira (5/8) a Operação Immeadiatus para identificar o autor de uma ameaça de morte a um agente do Ibama.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a ameaça foi veiculada no último fim de semana em redes sociais, onde o suspeito afirmou que mataria o servidor às 9h desta segunda-feira. Durante as buscas realizadas pela Polícia Civil na casa do suspeito, em Águas Claras, o jovem de 19 anos negou a intenção de cumprir a ameaça.



Apesar disso, ele está sendo investigado por ameaça, crime cuja pena pode chegar a seis meses de detenção. Foram apreendidos aparelhos celulares e computadores do autor, que serão periciados. As investigações continuam para determinar a veracidade das ameaças e possíveis motivações.