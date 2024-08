Mulher é levada para UPA após princípio de incêndio em Samambaia

Um princípio de incêndio em um prédio residencial de Samambaia foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã desta segunda-feira (12/8). O fogo estava localizado na cozinha do imóvel e fez com que a moradora, uma mulher de 61 anos, respirasse fumaça em excesso e precisasse de cuidados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

A equipe do CBMDF chegou ao local, na Quadra 501, próximo ao Restaurante Comunitário de Samambaia, por volta das 11h53. Na chegada, os bombeiros identificaram muita fumaça saindo pela janela e determinaram que as chamas tinham foco na cozinha do imóvel. Após o controle do fogo, a moradora foi encaminhada para a UPA da cidade para ser atendida.

O CBMDF ainda não conseguiu determinar a causa do incêndio, que foi contido antes de se espalhar.

* Com informações do CBMDF