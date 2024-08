Maternidade Brasília disponibiliza lounge no metrô em incentivo à amamentação

47,5% das brasileiras que amamentam já sofreram preconceito ou foram criticadas por amamentar em público. A pesquisa foi realizada pela Lansinoh Laboratórios em 2015 e mostra que o tema ainda é um tabu. Pensando em incentivar as mães e mulheres que estão amamentando a fortalecerem esse vínculo com seus bebês, a Maternidade Brasília, da Diagnósticos da América S.A (Dasa), lança a campanha "Não importa o lugar, é hora de amamentar". A ação instalou um lounge de amamentação na Estação Central — Rodoviária do Plano Piloto — do Metrô de Brasília.

O lounge é um espaço seguro e privado, exclusivo para amamentação, equipado com banco acolchoado, mesa e ar-condicionado. O serviço é gratuito para utilização de mães que querem amamentar e estará disponível de 8h às 12h e 15h às 19h até o dia 25 de agosto.

"A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam a amamentação exclusiva desde a primeira hora de vida até os seis meses de vida do bebê, sob livre demanda. Livre demanda não tem hora e nem lugar. Mas, apesar da maior parte das pessoas terem consciência dos benefícios do aleitamento materno, a prática de amamentar ainda está cercada de desinformação e preconceitos quando feita em locais públicos", explica Juliana Sobral, pediatra da Maternidade Brasília.

De acordo com o Ministério da Saúde, a amamentação é o único fator que, isoladamente, pode reduzir em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis. Segundo a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em torno de seis milhões de vidas de crianças são salvas a cada ano devido ao aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de vida.

O Agosto Dourado é o mês de conscientização da importância do aleitamento materno.

Serviço

Hora: 8h às 12h e 15 às 19h

Local: Estação Central do Metrô DF, Rodoviária do Plano Piloto

Custo: Gratuito

Até 25 de agosto

Saiba Mais Cidades DF Defesa Civil emite alerta para onda de frio no Distrito Federal

Defesa Civil emite alerta para onda de frio no Distrito Federal Cidades DF Cinco pessoas da mesma família, sendo três crianças, encontradas mortas em incêndio

Cinco pessoas da mesma família, sendo três crianças, encontradas mortas em incêndio Cidades DF Prêmio acumulado da Mega-Sena será sorteado nesta terça-feira (13/8)

Prêmio acumulado da Mega-Sena será sorteado nesta terça-feira (13/8) Cidades DF Prédio é evacuado após apartamento pegar fogo no Riacho Fundo II

Prédio é evacuado após apartamento pegar fogo no Riacho Fundo II Cidades DF Homem é preso com modelo de arma usada na Primeira Guerra Mundial

Homem é preso com modelo de arma usada na Primeira Guerra Mundial Cidades DF Vela em altar pode ter provocado fogo que deixou cinco mortos, sendo três crianças