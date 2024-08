Carreta da Inclusão atenderá em Samambaia até quinta-feira (15/8)

O projeto Carreta da Inclusão estará, até amanhã, em Samambaia, com serviços para pessoas com deficiência, como a emissão de carteiras de identidade. O documento também será oferecido a quem tem Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa esteve no Guará e no Recanto das Emas.

A Secretaria da Pessoa com Deficiência ressalta que as carteiras são fundamentais para assegurar o acesso a diversos benefícios. O processo de produção da credencial é iniciado com o cadastro de quem o solicita, fornecendo informações que alimentam uma base de dados da pasta, que, por ela, garante esses direitos aos inscritos.

Além disso, a secretaria oferecerá suporte para portadores de necessidades especiais que buscam emprego. Esse apoio tem o objetivo de reduzir eventuais entraves burocráticos, além de facilitar informações que assegurem uma vaga no mercado de trabalho.

Em parceria com a Defensoria Pública, serão haverá atendimentos jurídicos e orientações sobre como solicitar o cartão passe livre para o uso de ônibus e metrô.

Tecnologia e games

A Carreta da Inclusão também proporcionará demonstrações de tecnologia e atividades interativas voltadas aos deficientes. Em uma arena game, os portadores de necessidades poderão experimentar jogos eletrônicos adaptados a eles.

Depois de Samambaia, o projeto seguirá para o Gama (27 a 29/8), Santa Maria (10 a 12/9), e Planaltina (24 a 26/9).

Serviço

Carreta da Inclusão - Atendimento gratuito

Data: até 15/8

Local: QS 304, Conj. 5, Lote 1/3 (ao lado da Paróquia Santa Luzia) - Samambaia Sul

Horário: a partir das 10h