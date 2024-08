DF amanhece menos frio e com poucas nuvens no céu nesta quinta (15/8)

Poucas nuvens serão percebidas no céu, que ficará ensolarado ao longo do dia, segundo o Inmet - (crédito: Ed Alces/ CB Press)

Céu claro, pouca nebulosidade, sol e altas temperaturas. É assim que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê o tempo para esta quinta-feira (15/8) no Distrito Federal. A mínima registrada na manhã desta quinta foi de 14°C. À tarde a máxima pode alcançar 31°C. Diferentemente de ontem (14/8), quando registrou-se um nível alto de nebulosidade, poucas nuvens se formarão no céu.

A umidade deve variar entre 90% e 20%, registros um pouco mais baixos que nesta quarta. O alerta amarelo para baixa umidade permanece. É importante evitar as atividades físicas ao ar livre entre 11h e 16h, e deve-se ingerir muitos líquidos. Nesta quinta as rajadas de vento variarão entre fracas e moderadas.

De acordo com Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, a tendência é que, agora, o tempo permaneça semelhante até o fim de semana. "Não haverá mudança, mas as temperaturas podem abaixar. O tempo vai continuar seco", disse.