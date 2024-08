Bombeiros combatem chamas em caminhão carregado de material reciclável

Na madrugada desta segunda-feira (19/8), um caminhão carregado de placas de computadores que iriam ser recicladas pegou fogo em Santo Antônio do Descoberto (GO). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou apoio à corporação de Goiás, empenhando duas viaturas.

No combate às chamas, com a utilização de mangueiras, houve o cuidado de proteger o tanque de combustível e a carroceria do caminhão. O local e o rescaldo do incêndio ficaram sob responsabilidade do CBMGO.

Segundo as corporações, não houve vítimas no local e ainda não se sabe as causas do incêndio.