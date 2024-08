Carreta Palco anima Eixão do Lazer com esporte e música na Asa Norte

O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) levou música e esporte para o Eixão do Lazer, neste domingo (25/8), por meio da Carreta Palco, novidade que vai ampliar o acesso à cultura em diferentes regiões da capital.

O palco itinerante estacionou na altura da 204 Norte, onde ofereceu aulas de yoga, alongamento, jump e dança, no período da manhã. A tarde ficou por conta do projeto Rock na Ciclovia e do projeto Rádio Superjazz, comandada pelos DJs Dudão Melo e Mario Sartô.

Durante a manhã, o movimento foi afetado pela nuvem de fumaça que cobriu o DF. Já de tarde, os amantes do rock puderam curtir músicas e acessórios que contemplam o estilo musical. No local, a Feira Capital Cult contou com artesanatos voltados ao rock e uma bela praça gastronômica. Nesta primeira edição do projeto, animaram o público Marcius Cabral Trio, a banda base, Caos Lúdico e Elffus.

Além das atividades de esporte e lazer, o público também pôde se matricular na academia da nova unidade do Sesc na Asa Norte, na 712, e credenciar e listar intenção de consultas médicas.

O projeto com a Carreta Palco do Sesc vai estar no Eixão uma vez por mês, sempre aos domingos, com atividades esportivas durante a manhã e, à tarde, com apresentações de bandas de rock regionais. De acordo com o gerente de cultura do Sesc-DF, Leonardo Hernandes, a Carreta Palco vai estar na 204 Norte novamente em 29 de setembro, com a mesma programação: esporte pela manhã e música durante a tarde. "Esperamos consolidar espaço, nesse movimento de ocupação do Eixão", conta Hernandes.

Ele destaca que a careta é um novo equipamento que vai ser usado não só no Eixão, mas também em diversos outros eventos espalhados pelo DF. "Vai nos permitir estar em mais cidades com ações do Sesc em cultura e esporte", reforça. "Com essa carreta, queremos criar uma banca de artistas, da música e das artes cênicas, de Brasília. Vamos fazer um chamamento para se apresentarem. A seleção passará pela curadoria do Sesc", explica Leonardo.

Programação

Em 21 de setembro, o Sesc Sertanejo vai levar a dupla Bruno e Marrone para Brazlândia. Em dezembro, o Prêmio Sesc Cultura vai reconhecer os artistas que participaram dos eventos nos espaços culturais da entidade. A premiação é em dinheiro. Em outubro, o Sesc-DF publica o edital da pauta de 2025.