Mulher é presa após furtar 10 celulares durante show na orla do Lago Paranoá

A mulher foi flagrada enquanto tentava sair do local com os aparelhos - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher de 44 anos foi presa, na noite desse sábado (25/8), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com 10 aparelhos celulares que haviam sido furtados durante um show que ocorria na orla do Lago Paranoá.

Durante a operação, realizada pela Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais (Corpatri/PCDF), uma equipe de 10 policiais civis flagrou a mulher saindo do local onde acontecia o show com os celulares.

Um vídeo divulgado mostra que a mulher presa escondeu os celulares dentro de uma bolsa. Segundo a PCDF, os aparelhos foram apreendidos e, posteriormente, devolvidos para os respectivos donos.

A operação contou com o apoio da produtora do evento e foi mais uma fase da operação permanente de combate aos crimes de roubo e furto de celular que são praticados no interior de grandes eventos no DF, de acordo com a Polícia Civil.