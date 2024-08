Acidente que matou jovem em Santa Maria é investigado como racha

O acidente que matou Lettycia Maria Rodrigues Menezes, de 20 anos, na madrugada desta segunda-feira (26/8), por volta das 21h, é investigado pela Polícia Civil como racha. O carro em que ela estava capotou e colidiu contra um poste ficando totalmente destruído.

De acordo com autoridades polícias da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), testemunhas observaram a disputa entre os dois carros. O acidente aconteceu na DF-003, Km 35, na Epia Sul. Segundo investigadores da 11ª DF os envolvidos, Henrique Vieira Cavalcante e Emerson Marciel Moreira, foram presos em flagrante pelos agentes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF).



Henrique estava dirigindo um Honda Civic, que saiu ileso, enquanto Emerson conduzia um Astra, que ficou com a lataria completamente retorcida após a colisão. Até a tarde desta terça-feira (27/8), Henrique permanecia preso na 11ª DP, e Emerson, internado no Hospital Regional do Gama sob custódia da Polícia Militar.



A perícia da Polícia Civil do DF (PCDF) foi realizada no local. O resultado deve ser divulgado em 10 a 15 dias.



Caso

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o veículo GM/Astra bege capotou e colidiu contra um poste de iluminação pública, que caiu. O carro ficou totalmente retorcido, e parte das ferragens do poste ficaram entrelaçadas à lataria do veículo.



Durante o socorro, constatou-se que o motorista, de 20 anos, apresentava fratura no fêmur direito, na costela, suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) e corte no supercílio esquerdo. Ele foi transportado para o Hospital Regional do Gama. A outra vítima, uma mulher adulta, foi encontrada presa às ferragens com lesões incompatíveis com a vida.



A faixa do BRT foi interditada para o atendimento. Após os atendimentos, o local ficou sob responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem do DF (DER-DF) e da Polícia Civil do DF (PCDF). A Neoenergia também foi acionada.