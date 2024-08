Policiais recuperam bicicleta furtada no Recanto das Emas

Uma bicicleta furtada foi recuperada na noite desta segunda-feira (26/8) no Recanto das Emas por policiais do Grupo Tático Ambiental (GTA) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O veículo teria sido avistado por seu proprietário, que acionou a polícia para recuperá-lo. A equipe encarregada do caso localizou dois indivíduos relacionados ao crime, que foram encaminhados à delegacia e autuados por receptação.

O primeiro suspeito foi localizado na Avenida dos Eucaliptos. Durante a abordagem, ele afirmou que tinha pego a bicicleta emprestada de uma segunda pessoa. Este outro indivíduo foi encontrado na quadra 406 e confessou ter adquirido a bicicleta mesmo sabendo que era produto de furto.

Ambos foram conduzidos para a 27ª DP, onde foi constatado que o aparelho celular do primeiro abordado também era produto de furto. Os dois foram autuados por receptação.

*Com informações da PMDF