Família que morreu em incêndio será sepultada nesta quinta (29/8)

As vítimas do incêndio que ocorreu nesta terça-feira (27/8), no condomínio Parque das Árvores, em Valparaíso de Goiás, serão enterradas nesta quinta-feira (29/8) no Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso. Os corpos de Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, do marido, Luiz Evaldo, 28, e do filho do casal, Léo, de apenas 19 dias, serão velados a partir das 9h.



Para arcar com as despesas do funeral do pequeno Léo, que ainda não integrava o plano funerário da família, amigos e familiares organizaram uma "vaquinha" on-line. O dinheiro também será utilizado para ajudar a avó de Graciane, que perdeu todos os seus bens em decorrência do incêndio.

Os interessados em contribuir, devem acessar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/sepultamento-do-leo?utm_source=pos-checkout&utm_medium=sharing.

O caso

O incêndio ocorreu por volta das 10h20 da manhã desta terça-feira (27/8), quando cinco pessoas estavam no apartamento. A avó de Graciane e um funcionário, que fazia serviço de impermeabilização do sofá da família, conseguiram escapar das chamas. Contudo, o casal e o recém-nascido perderam a vida ao tentar escapar do fogo saltando da varanda do apartamento. O cachorro da família também morreu.

Não há, no entanto, informações sobre o estado de saúde da avó de Graciane e do funcionário.