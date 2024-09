Foragido condenado por estupro de vulnerável é preso em bloqueio na DF-250

Na noite desta terça-feira (3/9), por volta das 20h30, um homem que estava foragido por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em um bloqueio na rodovia DF-250, altura do Km 25. O criminoso havia cumprido sete anos de pena pelo crime, na cidade de Alexânia, município de Goiás (GO), mas estava foragido após escapar do sistema prisional.

A equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) percebeu incongruências ao questionar a identidade de um dos homens que estavam dentro do veículo abordado e, após ele tentar fugir dos policiais, realizaram a prisão e constataram que tratava-se de um foragido. Durante a revista veicular, nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à 16ª Delegacia de Polícia, localizada em Planaltina, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.