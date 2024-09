Quadrilha especializada em furto de cabos de energia é presa na BR-070

Durante uma operação de combate a fraudes veiculares, na quinta-feira (5/9), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu quatro integrantes de um grupo especializado no furto de cabos de energia no Distrito Federal. A ação ocorreu na BR-070, após a abordagem de um veículo que vinha de Goiânia e ostentava a logomarca de uma empresa de telefonia.

Durante a abordagem, os policiais verificaram que o grupo transportava equipamentos e ferramentas para instalação e retirada de cabos de energia em um reboque, atrelado ao veículo. Os quatro ocupantes desceram do carro trajando uniformes da empresa e alegaram que estavam vindo de Goiânia para realizar um serviço em Brasília.

Quando questionados, eles não conseguiram comprovar vínculo com a empresa. Na fiscalização, a equipe constatou que dois dos ocupantes usavam tornozeleiras eletrônicas e possuíam passagens pela polícia por crimes de furto de cabos de energia elétrica.

Contatada, a empresa confirmou que os homens abordados não faziam parte de seu quadro de funcionários. Os suspeitos admitiram que vinham de Goiânia com o objetivo de furtar cabos de energia e telefone no Guará. Eles foram encaminhados para a 15ª Delegacia de Polícia Civil do DF (PCDF), sob suspeita de furto e associação criminosa.

A ação ocorreu na BR-070 durante uma operação de combate a fraudes veiculares (foto: Reprodução/PRF)

Prejuízo

Dados da Polícia Militar (PMDF) mostram que houve um aumento de 26,1% nesse tipo de delito na capital do país, passando de 375 para 473 ocorrências, na comparação do período de 1º de janeiro a 21 de agosto dos anos de 2023 e 2024.

Números da Neoenergia de Brasília mostram que também há prejuízo financeiro quando ocorre esse tipo de crime. De acordo com a companhia, em todo o ano passado, o rombo com furto de cabos foi de R$ 2,7 milhões. Em 2024, somente de janeiro a maio, o valor ficou em R$ 329 mil.